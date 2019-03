Das Ende steht kurz bevor, zuvor geht es aber noch mal um alles: Die Biathlon-Saison findet ihren Abschluss beim Weltcup in Oslo und die deutschen Biathleten kämpfen ein letztes Mal um Weltcuppunkte.

Die Frauen machen dabei den Anfang. Laura Dahlmeier, Denise Herrmann und Co. treten im Sprint über 7,5 Kilometer an und brennen darauf, beim Weltcupfinale am berühmten Holmenkollen das Podest zu besteigen. Die Wettkämpfe gehen insgesamt bis Sonntag. (Biathlon-Weltcupfinale: Sprint der Frauen ab 16:30 Uhr im LIVETICKER)

Herrmann: "Bin motiviert"

"Ich bin motiviert für Oslo. Ich mag die Strecken und versuche, den positiven Schwung der WM mitzunehmen", sagte Herrmann, die mit dem WM-Titel in der Verfolgung den größten Saison-Erfolg der deutschen Biathletinnen feierte.

Für Dahlmeier hingegen hatte sich die Saison als sehr schwierig erwiesen. Gesundheitliche Probleme warfen sie immer wieder zurück, nun will die 25-Jährige einen gelungenen Abschluss herbeiführen. (Biathlon-Weltcupstände)

Auch Dahlmeier will Gas geben

"Ich werde mich noch einmal voll reinhauen", sagte Dahlmeier.

Der Deutsche Skiverband schickt 16 Athletinnen und Athleten zum Weltcupfinale nach Oslo. Neben Herrmann und Dahlmeier sind Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Franziska Preuß, Nadine Horchler und Janina Hettich mit von der Partie. Letztere ist Debütantin, steht erstmals im Aufgebot.

So können Sie den Biathlon-Sprint der Damen LIVE verfolgen: