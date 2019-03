Vorfreude, Zuversicht - aber auch eine kleine Portion Ungewissheit: Mit einem kunterbunten Gefühlsmix sind Biathlon-Königin Laura Dahlmeier, Olympiasieger Arnd Peiffer und die zehn anderen deutschen Skijäger am Montag zur Biathlon-WM nach Östersund aufgebrochen. "Es hört sich zwar simpel an", sagte Doppel-Olympiasiegerin Dahlmeier vor dem Abflug ins bitterkalte Schweden, "aber wie jedes Jahr möchte ich zum Saisonhöhepunkt meine Bestleistung abrufen."

Mit der Mixed-Staffel geht es los

Die erste Medaille könnte es für Dahlmeier, Peiffer und Co. schon am Donnerstag in der Mixed-Staffel (Biathlon Mixed-Staffel Donnerstag ab 16.15 Uhr im LIVETICKER) geben.

Das deutsche Quartett ist Titelverteidiger und für gewöhnlich schicken alle Teams ihre besten Athleten ins Rennen.

Anzeige

Eine Medaille, vielleicht sogar die goldene, könnte die Zuversicht stärken, die Ungewissheit reduzieren - und das erste Kapitel eines neuen Wintermärchens sein.

Der Zeitplan der Biathlon-WM 2019

Mittwoch, 6. März: 20.19 Uhr Eröffnungsfeier

Donnerstag, 7. März: 16.15 Uhr 2x6+2x7,5 km Mixed-Staffel

Freitag, 8. März: 16.15 Uhr 7,5 km Sprint Frauen

Samstag, 9. März: 16.30 Uhr 10,0 km Sprint Männer

Sonntag, 10. März: 13.45 Uhr 10,0 km Verfolgung Frauen 16.30 Uhr 12,5 km Verfolgung Männer

Dienstag, 12. März: 15.30 Uhr 15,0 km Einzel Frauen

Mittwoch, 13. März: 16.10 Uhr 20,0 km Einzel Männer

Donnerstag, 14. März: 17.10 Uhr Single-Mixed-Staffel

Samstag, 16. März: 13.15 Uhr 4x6,0 km Staffel Frauen 16.30 Uhr 4x7,5 km Staffel Männer

Sonntag, 17. März: 13.15 Uhr 12,5 km Massenstart Frauen 16.00 Uhr 15,0 km Massenstart Herren



So können Sie die Biathlon-WM LIVE verfolgen:

TV: ARD, ZDF, Eurosport

Stream: Sportschau, ZDF, EurosportPlayer

Liveticker: SPORT1

Das deutsche Aufgebot der Biathlon-WM

Frauen: Laura Dahlmeier (SC Partenkirchen), Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand (WSV Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Karolin Horchler (WSV Clausthal-Zellerfeld), Franziska Preuß (SC Haag)

Männer: Benedikt Doll (SZ Breitnau), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld), Roman Rees (SV Schauinsland)