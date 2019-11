Einzel-Weltmeister Arnd Peiffer wird den deutschen Biathleten beim Weltcup-Auftakt in Östersund in der Mixed-Staffel wegen eines Magen-Darm-Infekts fehlen. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag mit.

Den Platz von Peiffer nimmt beim Wettkampf am Samstag Simon Schempp ein.

Laut DSV habe sich die Situation bei Peiffer "durch symptomatische Behandlung" schon deutlich verbessert, über seinen Einsatz im Sprint am Sonntag wird aber kurzfristig entschieden.