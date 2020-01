vergrößernverkleinern Denise Herrmann feierte ihren ersten Saisonsieg © Getty Images

Erstmals in dieser Saison steht eine deutsche Biathletin in einem Einzelrennen ganz oben. Denise Herrmann gewinnt die Verfolgung in Pokljuka.