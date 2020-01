Biathlet Philipp Nawrath hat als starker Vierter im Einzel im slowenischen Pokljuka sein bestes Weltcup-Ergebnis gefeiert.

Der 26-Jährige aus Nesselwang blieb beim Klassiker über 20 km bei allen vier Schießeinlagen makellos und verpasste sein erstes Podium nur um 11,1 Sekunden. Für den zweimaligen Weltmeister Erik Lesser (Frankenhain) rückt die WM-Teilnahme hingegen immer weiter in die Ferne.

Der 31-jährige Lesser verfehlte beim zweiten Einzel des Winters nach nur einem Schießfehler, aber schwacher Laufleistung die angepeilte Top-8-Platzierung deutlich und landete mit 3:23,5 Minuten Rückstand auf Rang 20. Für Lesser, der zuletzt in den zweitklassigen IBU-Cup versetzt worden war, bietet sich beim Massenstart am Sonntag die letzte Chance, um sich für die Weltmeisterschaften in Antholz (13. bis 23. Februar) zu qualifizieren.

Bö siegt nach Geburt

Den Sieg holte sich der norwegische Dominator Johannes Thingnes Bö, der nach der Geburt seines Sohnes Gustav und vier Wochen Wettkampfpause in den Weltcup zurückkehrte.

Der Olympiasieger feierte nach einer fehlerfreien Schießleistung den sechsten Sieg in seinem achten Saisonrennen und war damit 11,4 Sekunden vor dem ebenfalls makellosen Gesamtführenden Martin Fourcade. Der Franzose hatte die vergangenen vier Wettbewerbe in Serie für sich entschieden.

Auch Peiffer enttäuscht

Dritter wurde der Franzose Fabien Claude (0 Strafminuten/25,6 Sekunden zurück). Johannes Kühn (Reit im Winkl) landete mit einer Strafminute (+1:41,8 Minuten) auf Platz acht, Benedikt Doll (Breitnau) wurde mit zwei Fehlern (+2:06,5) Zehnter. (Hier zum Biathlon-Weltcupstand der Damen und Herren)

Der enttäuschende Einzel-Weltmeister Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) war nach vier Schießfehlern (+5:30,6) abgeschlagen auf Platz 45.

Am Freitag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) bestreiten die Frauen um Denise Herrmann (Oberwiesenthal) und Franziska Preuß (Haag) ihr Einzel über 15 km.