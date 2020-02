vergrößernverkleinern Auch Benedikt Doll will bei der Biathlon-WM 2020 angreifen © Getty Images

Die Biathlon-WM 2020 in Antholz startet am 13. Februar mit der Mixed-Staffel. Bis zum 23. Februar werden in zwölf Entscheidungen Medaillen vergeben. SPORT1 zeigt den kompletten Zeitplan und alle Ergebnisse.