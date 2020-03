Für die deutschen Biathleten ist bereits der Samstag der letzte Arbeitstag der Wintersaison 2019/20.

Nachdem am Donnerstag das geplante Weltcup-Finale am Holmenkollen in Oslo/Norwegen (20. bis 22. März) wegen der Corona-Pandemie ersatzlos gestrichen worden war, sagte der Weltverband IBU nun auch die für Sonntag in Kontiolahti geplanten Rennen ab.

Eigentlich waren am Sonntag in Finnland noch die Single-Mixed-Staffel sowie die Mixed-Staffel auf dem Programm gestanden.

Anzeige

Somit sind die Verfolgungsrennen der Männer und Frauen am Samstag in Kontiolahti die beiden letzten Wettbewerbe der Saison.

Am Freitag hatten die deutschen Biathletinnen in Kontiolahti dank Denise Herrmann und Franziska Preuß im Sprint einen Doppelsieg gefeiert.