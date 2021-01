Die deutschen Biathleten haben beim Heimweltcup in Oberhof nach ihren schwachen Einzelergebnissen in der Mixed-Staffel das Podium beim letzten Schießen verpatzt.

Arnd Peiffer als Schlussläufer leistete sich eine Strafrunde, das bis dahin gut im Rennen liegende Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) musste sich deshalb nach 4x6 km mit dem fünften Rang zufrieden geben. (Ergebnisse: Alles zum Biathlon)

"Das ärgert mich sehr und es tut mir leid für meine drei Mannschaftskollegen", sagte Peiffer im ZDF: "Ich bin sehr unzufrieden. Tempo war sehr hoch, aber das ist keine Ausrede."

Anzeige

Hinz, Herrmann, Doll und Peiffer auf Platz 5

Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Peiffer fehlten letztlich 1:06,0 Minuten (1+7) auf die überraschend siegreichen Russen. (Biathlon: Der Weltcup von Oberhof im LIVETICKER)

Russland (0+7/1:08:21,7 Stunden) setzte sich im Schlussspurt knapp vor Norwegen (0+7/+0,7 Sekunden) und Frankreich (0+6/+12,1) durch. Besonders Hinz und die am Samstag mit sieben Schießfehlern heftig schwächelnde Herrmann konnten mit ihrer persönliche Leistung jedoch zufrieden sein: "Meine Form kommt langsam", freute sich Hinz, während Herrmann ihrem Betreuerteam dafür dankte, sie nach ihrem schwarzen Tag wieder aufgerichtet zu haben: "Im Ganzen war das ein sehr gutes Rennen, das geht in die richtige Richtung. Das geht manchmal von jetzt auf gleich. Manchmal springt eine Hirnwindung zu viel an, da braucht man ein gutes Umfeld, das einem wieder Auftrieb gibt."

Nach einer Regeländerung liefen die Herren in der Mixed Staffel die gleiche 6-km-Distanz wie die Frauen und nicht wie in den vergangenen Jahren 7,5 km.

Preuß fällt aus

Franziska Preuß fehlte wegen einer leichten Reizung des unteren Sprunggelenks im linken Fuß.

"Franziskas Verzicht auf die Staffelbewerbe ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, um weitere Weltcupeinsätze nicht zu gefährden", sagte DSV-Mannschaftsarzt Bernd Wolfarth.

In der Single Mixed Staffel (14.40 Uhr im LIVETICKER) gehen für den DSV Janina Hettich und Erik Lesser an den Start.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

-----

Mit Sportinformationsdienst (SID)