Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg kehrt knapp drei Wochen vor ihrem wichtigsten Rennen bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang in den Weltcup zurück. Die Olympiasiegerin von 2010 und Olympiadritte von 2014 ist am Dienstag (ab 10.00 Uhr im LIVETICKER) einzige deutsche Starterin beim Riesenslalom am Kronplatz in Südtirol.

Rebensburg hatte zuletzt mit einer Virusinfektion und deren Nachwirkungen zu kämpfen. Die Rennen im österreichischen Bad Kleinkirchheim sowie am vergangenen Wochenende im italienischen Cortina d'Ampezzo hatte sie auf Anraten der Mannschaftsärzte ausgelassen, um mit Blick auf Olympia kein Risiko einzugehen.

Der Riesenslalom, Rebensburgs Paradedisziplin, ist in Pyeongchang aus organisatorischen Gründen der erste alpine Frauen-Wettbewerb im Wettkampfprogramm. Er wird bereits am 12. Februar (Montag) ausgetragen, drei Tage nach der Eröffnungsfeier (9. Februar) und einen Tag nach der Abfahrt der Männer (11. Februar).