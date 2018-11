Ski Alpin: Lindsey Vonn verpasst Rennen in Lake Louise nach Sturz

Superstar Lindsey Vonn aus den USA muss ihren Start in den alpinen Ski-Weltcup verschieben.

Die Abfahrts-Olympiasiegerin von Vancouver hat sich bei einem Sturz im Super-G-Training in Copper Mountain eine Knieverletzung zugezogen. Vonn kann daher in den ersten Speedrennen ihrer Abschiedssaison mit zwei Abfahrten und einem Super-G Ende November und Anfang Dezember auf ihrer Hausstrecke in Lake Louise nicht antreten.

Die Blessur wurde nicht näher definiert, eine Operation sei aber nicht notwendig. "Die gute Nachricht: Ich brauche keine OP", schrieb Vonn.

Vonn: "Ich bin am Boden zerstört"

Weiter erklärte sie auf Instagram: "Macht euch nicht zu viele Sorgen. Ich bin down, aber ich bin nicht draußen." Die Speedqueen hatte im August ihr Karriereende nach der Saison 2018/19 angekündigt.

In den kommenden Monaten hat die viermalige Weltcup-Gesamtsiegerin noch große Ziele. Vor allem will die zweimalige Weltmeisterin den Siegrekord von Ingemar Stenmark übertreffen. Der Schwede hatte im Weltcup 86 Siege errungen, Vonn steht bei 82 Erfolgen.

In den kanadischen Rocky Mountains hätte Vonn drei gute Möglichkeiten gehabt, näher an Stenmark heranzurücken. Dort stand sie bereits 18-mal ganz oben auf dem Podest, Lake Louise wird daher auch "Lake Lindsey" genannt. "Lake Louise war immer mein Lieblingsstopp auf der Weltcup-Tour. Ich bin am Boden zerstört, dass ich dieses Jahr nicht kommen werde", erklärte Vonn.