Skirennläuferin Kira Weidle hat ihren Status als Anwärterin auf eine Medaille bei der WM in Are (5. bis 17. Februar) mit Platz drei beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen eindrucksvoll untermauert.

Die 22-Jährige aus Starnberg fuhr bei der Abfahrt auf der anspruchsvollen Kandahar zum zweiten Mal in ihrer Karriere aufs "Stockerl", zu ihrem ersten Sieg fehlten Weidle 0,54 Sekunden.

"Wahnsinn, das ist wirklich ein Traum", sagte Weidle über ihren Coup bei schwierigen Verhältnissen und fügte mit Blick auf die Titelkämpfe in Schweden an: "Ich bin gut in Form. Wenn ich das so halten kann, glaube ich, dass wir alle viel Freude haben werden."

Venier feiert Premierensieg

Die hatte in "GAP" auch Stephanie Venier (Österreich), die ihren ersten Weltcup-Sieg holte. Zweite wurde wie am Vortag beim Super-G, den Veniers Teamkollegin Nicole Schmidhofer gewonnen hatte, Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia (0,25 Sekunden zurück).

Für die Italienerin war es rechtzeitig vor der WM ein glänzendes Comeback nach ihrem Knöchelbruch im Oktober.

Viktoria Rebensburg, die im Super-G wie Weidle ausschied, verzichtete auf das Rennen, um sich gezielt auf die WM vorzubereiten.

"Für die Vicky ist es gerade eine harte Zeit, aber ich glaube, dass sie bis zur WM Topform haben wird", sagte Weidle. Auch Mikaela Shiffrin war nicht am Start, die langjährige "Speed Queen" Lindsey Vonn (beide USA) sagte wegen gesundheitlicher Probleme ab.