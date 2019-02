Viktoria Rebensburg lässt sich nicht aus der Reserve locken. Ihre Teamkolleginnen haben die beste deutsche Skirennläuferin beim Plausch im Holiday Club von Are gerade zur Medaillenkandidatin im WM-Super-G am Dienstag (Ski-WM, Super-G ab 12.30 Uhr im LIVETICKER) hochgelobt, doch Rebensburg spielt den Ball lässig zurück.

Ihr Podium? "Wenig, Weidle, Pfister", sagt Rebensburg und erntet allgemeines Gelächter, Kira Weidle meint: "Also, wenn das stimmt, gewinnst du richtig!"

Shiffrin zu stark

Das Trio hinter der Teamleaderin gehört bei der ersten Entscheidung der 45. alpinen Ski-Weltmeisterschaften zu den krassen Außenseiterinnen, aber auch Rebensburg, die mit der Nummer 19 antritt, hat sich mit nur einer Podestfahrt in diesem Winter im Super-G nicht gerade als Herausforderin von Goldfavoritin Mikaela Shiffrin (USA) empfohlen.

Ihre langjährige Weggefährtin Maria Höfl-Riesch kritisiert bei t-online, Rebensburg schöpfe in den Speed-Disziplinen "ihr Potenzial nicht voll aus" und sei "nicht gierig genug".

Dieser Vorwurf ist nicht neu, auch von Alpinchef Wolfgang Maier muss sich Rebensburg schon mal anhören, sie lasse besonders im Super-G bisweilen "die nötige Brutalität" vermissen. Die zweitschnellste Disziplin sei "wie gemacht" für Rebensburg, sagt auch Chefcoach Jürgen Graller, die 29-Jährige bringe "eigentlich" alles dafür mit. Eigentlich.

Rebensburg: "Hopp- oder Toppspiel"

Der Super-G, sagt Rebensburg in ihrem gemütlichen Sessel in Are und steckt Bananen und Mandarinen in ihren roten Skisack, "ist immer so ein Hopp- oder Topp-Spiel". Anders als bei der Abfahrt gibt es kein Training auf der Rennpiste, nur eine Besichtigung - und das hat aus Rebensburgs Sicht so seine Tücken. "Man sieht den Kurs immer schwerer als er im Endeffekt ist", sagt sie.

Grundsätzlich, meint auch Rebensburg, sei "eine Medaille sicher drin". Als Fünfte 2015 in Beaver Creek und als Vierte 2017 in St. Moritz war sie sehr nah dran.

Damit es bei ihrer Rückkehr nach Are, wo sie 2007 als 17-Jährige "mit leuchtenden Augen" ihre erste WM fuhr, endlich klappt, "muss alles zusammenpassen, von oben bis unten", sagt sie: "Ich weiß, dass ich nicht zu den absoluten Favoriten zähle. Ich nehme die Position der Jägerin ein, und das ist eine coole Ausgangssituation."

Rebensburg achtet vor allem auf sich

Dass sie bei der WM-Generalprobe am vergangenen Freitag in Maribor in ihrer Paradedisziplin Riesenslalom ausschied, sei "Geschichte", betont Rebensburg. Fitness, Form, Material - "die Basis passt gut". Stört es sie nicht, dass im deutschen Frauen-Team mal wieder (fast) alles von ihr abhängt?

"Man hört's, ja", sagt sie, "aber für mich steht die eigene Erwartungshaltung im Vordergrund."

"Wonder Woman" Shiffrin, von der die ganze Ski-Welt im Super-G die erste von bis zu vier Goldmedaillen erwartet, geht die Sache ähnlich an. Sie wolle "gut Ski fahren", sagt die noch immer erst 23 Jahre alte Amerikanerin, "und sonst nichts". Dass sie unglaubliche 14 ihrer 24 Saisonrennen gewann, darunter die drei Super-G, die sie fuhr? Egal!

Shiffrin, Tina Weirather aus Liechtenstein, Nicole Schmidhofer (Österreich), die Norwegerin Ragnhild Mowinckel und Lara Gut-Behrami (Schweiz) stehen in der Weltrangliste allesamt vor Rebensburg. Dazu kommt Sofia Goggia (Italien), die sich nach ihrem Knöchelbruch stark zurückmeldete.

Shiffrin trägt die Startnummer 15. Direkt hinter ihr folgt Lindsey Vonn (beide USA). Titelverteidigerin Schmidhofer (Österreich) geht mit der 7 ins Rennen, Olympiasiegerin Ester Ledecka (Tschechien) mit der 29. Wenig und Weidle starten als 22. beziehungsweise 23. ins erste WM-Rennen.

"Am Ende", sagt Rebensburg, "zählen nur die ersten drei". Zumindest ihre Teamkolleginnen sind sicher, dass sie eine davon sein wird.

