Super-G in Bansko abgesagt

vergrößernverkleinern In Bansko findet am Samstag kein Weltcuprennen statt © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

In Bansko findet am Samstag kein Weltcuprennen statt. Über Nacht fällt viel Schnee, was die Austragung des geplanten Super G verhindert.