Mit 34 Jahren hat Felix Neureuther sein Karrierende bekannt gegeben.

Beim Saisonfinale in Soldeu7Andorra wird der Skirennläufer zum letzten Mal im Weltcup fahren.

Vorher richtete sich der erfolgreichste deutsche Skifahrer aller Zeiten mit emotionalen Worten an seine Fans.

Seine Erklärung im Wortlaut:

"Danke!!! Danke für die eine unglaubliche Zeit. Für all die Daumen, die ihr mir gedrückt habt, die Freude, Tränen und das Lachen, was ihr mit mir in all den Jahren geteilt habt!

Ich habe meinen Kindheitstraum in vollen Zügen leben dürfen, und dafür bin ich so unendlich dankbar. Aber mein Herz und vor allem mein Körper haben mir in den letzten Monaten deutlich zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, dieses für mich so wunderschöne Kapitel Skirennsport zu beenden.

Morgen werde ich zum letzten Mal im Starthaus stehen, die Piste runterschauen, tief einatmen, das Adrenalin spüren und mit einem riesengroßen Lächeln meine letzten Slalomtore fahren.

Danke, dass ihr diese Reise mit mir gemacht habt! Ich werde immer glücklich auf diese Zeit zurückblicken. Aber jetzt ist es an der Zeit weiterzugehen und ein neues Kapitel zu schreiben.

Der Skisport war mein Leben und wird es in Zukunft auch bleiben. Deswegen sag ich nicht Servus, sondern bis bald. Alles Liebe!!!

Euer Felix"