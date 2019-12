Skirennläufer Thomas Dreßen hat es beim Training für die Weltcup-Abfahrten im italienischen Bormio gemächlich angehen lassen, Josef Ferstl kommt dagegen mit der "Stelvio" bereits bestens zurecht.

Während Dreßen mit 1,57 Sekunden Rückstand auf den Tagesschnellsten Brice Roger (Frankreich) auf Platz 18 kam, landete Ferstl mit 41 Hundertsteln Rückstand auf Rang fünf.

Am Freitag wird auf der verkürzten WM-Piste von 1985 und 2005 die ausgefallene Abfahrt vom Weltcup in Gröden nachgeholt. Samstag wartet dann die große Herausforderung auf die Rennläufer. Dreßen hatte 2017 mit Platz fünf das bislang beste deutsche Resultat auf der anspruchsvollen und schnellen "Stelvio" erzielt.

Das Weltcup-Wochenende in Bormio endet am Sonntag mit der Super-Kombination. Die Frauen fahren im österreichischen Lienz am Samstag einen Riesenslalom und am Sonntag einen Slalom.