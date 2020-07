Der norwegische Ski-Olympiasieger Finn Christian Jagge ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Wie seine Ehefrau Trine-Lise Jagge am Mittwoch via Facebook bekannt gab, erlag der Slalom-Goldmedaillengewinner von Albertville 1992 einer kurzen schweren Krankheit. Jagge gewann sieben Weltcuprennen, 2000 trat er vom aktiven Sport zurück. Von 2005 bis 2007 trainierte Jagge die Alpin-Frauen seines Heimatlandes.

"Es ist schrecklich traurig, er war ein einzigartiger Athlet. Er war in vielen Sportarten gut, auch im Tennis. Er war eine Legende in der alpinen Welt", sagte sein ehemaliger Teamkollege Kjetil Andre Aamodt dem Fernsehsender NRK: "Er hielt den Sport in den 1980er-Jahren am Leben und war danach ein unglaublich wichtiger Pionier."

Zuletzt arbeitete Jagge, Vater von zwei Kindern, als Experte für den Sender TV2.