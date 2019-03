Norwegens Star-Skilangläuferin Therese Johaug hat erstmals seit mehr als drei Jahren eine Niederlage in einem Distanzrennen kassiert.

Am vorletzten Tag des Weltcupfinales in Quebec/Kanada musste sich die 30-Jährige im Klassik-Massenstart über 10 km im Zielsprint der Schwedin Stina Nilsson geschlagen und mit Platz zwei zufrieden geben.

Als beste Deutsche kam Katharina Hennig (Oberwiesenthal) mit 43,5 Sekunden Rückstand auf Platz zehn. Laura Gimmler (Oberstdorf) verbuchte als Zwölfte ihr bestes Karriereergebnis abseits von Sprintwettbewerben.

Erste Niederlage für Johaug seit 2016

Johaug hatte ihre letzte Niederlage in einem Distanzrennen vor ihrer Dopingsperre am 12. März 2016 im kanadischen Canmore kassiert. In ihrer Comebacksaison hatte die zehnmalige Weltmeisterin zuvor zwölf von zwölf Rennen gewonnen.

Im Kampf um den Gesamtweltcup setzte sich Johaugs Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg durch Platz drei von ihrer russischen Kontrahentin Natalja Neprjajewa ab und ist im Verfolger über 10 km Freistil am Sonntag kaum noch abzufangen.