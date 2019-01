Der ehemalige Gesamtsieger Peter Prevc und sein jüngerer Bruder Domen haben die Vierschanzentournee nach enttäuschenden Leistungen vorzeitig beendet. (Vierschanzentournee: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen Dienstag ab 14.00 Uhr im LIVETICKER)

"Beide sind in die Heimat gereist, um dort zu trainieren. Sie werden nicht mehr antreten", teilte der slowenische Skiverband mit. Sowohl Peter (26) als auch Domen (19) waren am Montag in der Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gescheitert.

Prevc: "Sprünge waren schlecht"

"Meine Sprünge waren so schlecht, dass ich die Heimreise angetreten habe", schrieb Peter Prevc bei Twitter. Der Routinier, der die Tournee 2015/2016 mit großem Vorsprung vor Severin Freund gewonnen hatte, war auf der Olympiaschanze nicht über Rang 61 hinausgekommen. Beim Auftakt in Oberstdorf hatte er den 18. Platz belegt.

Noch größer war die Enttäuschung bei Domen Prevc, der Ende 2016 vier Weltcupsiege in drei Wochen gefeiert hatte und bereits als kommender Skisprungstar galt. Sowohl in Oberstdorf (51.) als auch in Garmisch-Partenkirchen (64.) scheiterte er nun in der Qualifikation. "Das war ein schwarzer Tag für das slowenische Skispringen", sagte Sloweniens neuer Cheftainer Gorazd Bertoncelj.

Der dritte Prevc-Bruder, der 22 Jahre alte Cene, ist in dieser Saison noch gar nicht bei einem internationalen Wettbewerb gesprungen.