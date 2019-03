Die deutschen Skispringerinnen haben zum Auftakt des Weltcup-Finales im russischen Tschaikowski einen Doppelsieg gefeiert.

Die zweifache Weltmeisterin Juliane Seyfarth setzte sich auf der Schanze Sneschinka (Schneeflocke) vor Katharina Althaus durch und fuhr ihren dritten Erfolg in Serie ein.

Seyfarth baute damit auch ihre Führung in der Gesamtwertung der neugeschaffenen Blue-Bird-Tour in Russland aus, deren erste beiden Springen die 29-Jährige am vergangenen Wochenende in Nischni Tagil gewonnen hatte.

Am Sonntag kann sich Seyfarth 10.000 Franken (rund 8000 Euro) Siegprämie sichern.

Seyfarth siegt vor Althaus

Seyfarth setzte sich bei ihrem vierten Saison- und Karrieresieg nach Sprüngen auf 95,0 und 97,0 m mit 219,0 Punkten vor Althaus durch (213,0), die nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte.

Dritte wurde die Japanerin Sara Takanashi. Die bereits als Gesamtweltcup-Siegerin feststehende Norwegerin Maren Lundby kam auf Rang sieben. Althaus und Seyfarth werden die Saison wohl auf Weltcup-Platz zwei und drei beenden.

Sotschi-Olympiasiegerin Carina Vogt (Degenfeld) belegte den 17. Platz. Das letzte Saisonspringen beginnt am Sonntag um 10 Uhr.