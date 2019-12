Karl Geiger hat seine starke Form einmal mehr eindrucksvoll bestätigt.

Deutschlands Hoffnung in der Gesamtwertung der Tournee gewann die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen mit einem Flug auf 139 Meter und trifft im K.o-Duell am Mittwoch auf Landsmann Moritz Baer. Letzter deutscher Gewinner auf der Olympiaschanze war Sven Hannawald vor 18 Jahren. (Vierschanzentournee: Das Neujahrsspringen in Garmisch ab 14 Uhr im LIVETICKER)

Wintersport im TV: SPORT1 hat alle Veranstaltungen und Sendezeiten im Überblick

Anzeige

Geigers großer Kontrahent Ryoyu Kobayashi wurde Dritter. Zweiter hinter Geiger wurde der Österreicher Philipp Aschenwald. Weltmeister Markus Eisenbichler zeigte mit 137,5 Metern eine ganz starke Leistung und nähert sich mit Rang fünf seiner alten Klasse. Er trifft auf Sondre Ringen aus Norwegen.

Geiger trägt Tournee-Hoffnungen

Insgesamt qualifizierten sich neun der zwölf DSV-Adler. Der leicht erkältete Stefan Kraft aus Österreich und der Pole Dawid Kubacki, in der Gesamtwertung Geigers schärfste Verfolger, belegten die Ränge sieben und zehn.

Mit seinem zweiten Platz zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf hatte Deutschlands derzeit bester Skispringer Geiger bereits gezeigt, was ihn ihm steckt.

"Jetzt fahre ich aber mit einem Grinsen nach Garmisch", sagte Geiger nach dem ersten Wettbewerb. Der 26-Jährige wird nun als erster Verfolger von Auftaktsieger Ryoyu Kobayashi in den zweiten Wettbewerb am Neujahrstag gehen.

Das deutsche Aufgebot für die Vierschanzentournee in der Übersicht:

Karl Geiger (SC Oberstdorf)

Pius Paschke (WSV Kiefersfelden)

Stephan Leyhe (SC Willingen)

Adrian Sell (SV Meßstetten)

Constantin Schmid (WSV Oberaudorf)

Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf)

Moritz Baer (SF Gmund-Dürnbach)

Martin Hamann (SG Nickelhütte Aue)

Felix Hoffmann (SWV Goldlauter Heidersbach)

Kilian Märkl (SC Partenkirchen)

Philipp Raimund (SC Oberstdorf)

Luca Roth (SV Meßstetten)

Zeitplan 68. Vierschanzentournee:

29.12.19: Einzel, Oberstdorf

01.01.20: Einzel, Garmisch-Partenkirchen

04.01.20: Einzel, Innsbruck (Österreich)

06.01.20: Einzel, Bischofshofen (Österreich)

So können Sie die Vierschanzentournee LIVE verfolgen: