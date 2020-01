Karl Geiger hat mit dem ersten Doppelsieg eines deutschen Skispringers seit fast fünf Jahren seine Extraklasse unter Beweis gestellt.

Einen Tag nach seinem ersten Saisonsieg gewann der Vizeweltmeister auch den zweiten Wettkampf in Val di Fiemme vor Stefan Kraft (Österreich). Zwei DSV-Siege in Folge hatte zuletzt Ex-Weltmeister Severin Freund im März 2015 in Oslo geschafft.

Geiger flog auf der selten genutzten Normalschanze auf 107,0 m und 103,5 m, mit 285,2 Punkten lag er umgerechnet zweieinhalb Meter vor Kraft (280,5) und baute seine Führung im Gesamtweltcup aus.

Geiger baut Gesamtführung aus

Dritter wurde Tournee-Triumphator Dawid Kubacki aus Polen (278,2). Auch eine verpatzte Landung im ersten Durchgang, als er nur einen halben Meter unter dem 17 Jahre alten Schanzenrekord blieb, konnte Geiger nicht stoppen.

Im Gesamtweltcup liegt Geiger mit 819 Punkten vor Kraft (699) und dem Japaner Ryoyu Kobayashi (655), der am Sonntag nicht über Rang 25 hinaus kam.

Stephan Leyhe als 13. und Pius Paschke auf Rang 18 blieben dagegen hinter den Möglichkeiten zurück. Youngster Luca Roth sammelte auf Position 30 noch einen Weltcup-Punkt. Constantin Schmid, der am Samstag als Fünfter das beste Ergebnis seiner Karriere gefeiert hatte, verpasste als 34. ebenso wie Martin Hamann (41.) den zweiten Durchgang.