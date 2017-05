Nach dem Traumstart gegen die USA folgte für Deutschland bei der Eishockey-WM (vom 5. bis 21. Mai LIVE im TV auf SPORT1) der Kater gegen Schweden - und mit Russland wartet am Montag (ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) der absolute Topfavorit auf das Team von Trainer Marco Sturm.

Dem Sturmlauf der Skandinavier konnte das DEB-Team in der Schlussphase nicht mehr standhalten, es setzte eine 2:7-Abreibung. Doch der phasenweise ordentliche Auftritt gegen den neunmaligen Weltmeister und der zwischenzeitliche 2:2-Ausgleich machten Hoffnung.

Video So nahm das Unheil gegen Schweden seinen Lauf

Sturm versprühte nach dem zweiten Gruppenspiel (Spielplan und Ergebnisse) seiner Mannschaft jedenfalls Optimismus: "Jeder ist sauer, das ist ein gutes Zeichen. Wir glauben weiter daran, dass wir jede Mannschaft schlagen können."

Das wird gegen den kommenden Gegner Russland alles andere als einfach. Die Russen gelten als Topfavorit auf den WM-Titel und schossen sich am Sonntag gegen Italien mit einem 10:1-Kantersieg warm. Die Mannschaft von Trainer Oleg Snarok führt die Tabelle der Gruppe A an (Die Tabellen).

Zittern muss die DEB-Auswahl noch um Kapitän Christian Ehrhoff, der die ersten beiden Spiele wegen einer Oberkörperverletzung verpasste. Sturm ließ sich nicht in die Karten schauen, was ein Einsatz des Leaders angeht. "Ich habe heute noch nicht mit ihm geredet. Am Nachmittag nach unserem Team-Meeting werden wir sehen", sagte er SPORT1.

Schweden will gegen USA nachlegen

Am Abend kommt es in der deutschen Gruppe dann zum Gipfeltreffen zwischen den USA und Schweden (ab 20.10 im LIVESTREAM bei SPORT1). Beide haben bereits eine bittere Niederlage auf dem Konto. (So läuft die Eishockey-WM)

Die Schweden, die gegen Russland erst nach Verlängerung geschlagen geben mussten, werden alles daran setzen, nach dem Sieg gegen Deutschland nachzulegen. Für beide geht es darum, nicht den Anschluss an die Spitze der Gruppe A zu verlieren.

Die Partien der Gruppe B Weißrussland gegen Kanada (16.15 Uhr) sowie Finnland gegen Tschechien (20.15 Uhr) gibt es im LIVETICKER bei SPORT1.