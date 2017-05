Alexis Sanchez bevorzugt offenbar einen Wechsel zum FC Bayern.

Wie die französische Tageszeitung Le Parisien berichtet, führt der Rekordmeister den Poker um den Stürmer-Star des FC Arsenal an. Dies will das Blatt aus Kreisen von Paris Saint-Germain erfahren haben.

Demnach scheinen die Franzosen so gut wie aus dem Rennen um den Torjäger, dessen Vertrag bei Arsenal im Sommer 2018 ausläuft.

Auch Manchester City mit Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola, der FC Chelsea, Juventus Turin und Inter Mailand werden nach wie vor als potentielle Abnehmer gehandelt. Das bisher beste Angebot für Sanchez - sportlich wie finanziell - soll aber aus München kommen.

Englischen Medienberichten zufolge hat sich Sanchez aber noch nicht endgültig entschieden - auch, weil er ein astronomisches Jahresgehalt fordert, das die Bayern ihm wohl nicht bieten möchten.

Demnach ruft Sanchez eine Brutto-Summe von rund 22 Millionen Pfund (26,2 Millionen Euro) auf - so viel verdient an der Isar nicht einmal Robert Lewandowski. Die Ablösesumme für den Goalgetter (24 Tore in dieser Saison) würde laut Le Parisien bei rund 40 Millionen Euro liegen.

Der 28-Jährige selbst meinte zuletzt: "Es ist zu früh, um über meine Zukunft zu sprechen. Im Sommer werden wir sehen, was das Beste für den Klub, für mich und für den Trainer ist."