Erneuter Wirbel beim FC Bayern um Robert Lewandowski.

Nachdem sich der Torjäger zuletzt mit einem kritischen Interview den Unmut der Klubbosse zugezogen hat, sorgt jetzt ein Wechselgerücht aus Spanien für Aufsehen.

Nach Information der Real-nahen Sportzeitung As will Lewandowski bereits 2018 zu Real Madrid wechseln. Seine Berater soll er beauftragt haben, den Deal vorzubereiten.

Trotz seines bis 2021 verlängerten Vertrages sehe Lewandowski den "optimalen Zeitpunkt in seiner Karriere" gekommen, um für den Champions-League-Sieger zu spielen.

Hoeneß über Lewandowski-Gerücht: "Nicht der 1. April!"

Beim FC Bayern will man davon nichts wissen. Auf Anfrage von SPORT1 erklärte Klub-Präsident Uli Hoeneß in dieser Sache: "Es ist doch nicht der 1. April!"

Lewandowskis Berater Maik Barthel war am Samstag zunächst nicht zu erreichen.

Dennoch scheinen die Informationen nicht völlig aus der Luft gegriffen. Real wollte Lewandowski schon mehrfach verpflichten, seit der Pole die Königlichen 2013 mit Borussia Dortmund im Halbfinal-Hinspiel der Champions League mit vier Toren fast im Alleingang rausschoss.

Nach dem Viertelfinal-K.o. Der Münchner im Frühjahr in Madrid sollen die Real-Anführer Sergio Ramos und Cristiano Ronaldo eindringlich zu einem Wechsel zum späteren Champions-League-Sieger aufgefordert haben.

Zudem ist As-Autor Guillem Balague sehr gut vernetzt im internationalen Fußball. Unter anderem schrieb er die erste große Biografie über Pep Guardiola und kennt sich daher bis zu einem gewissen Grad beim Rekordmeister aus.

Und dass Lewandowski gerne für Real spielen würde, ist ebenfalls ein offenes Geheimnis - spätestens seit einer Aussage von Karl-Heinz Rummenigge am vergangenen Wochendende.

Rummenigge: Real Madrid Lewandowskis "Traumverein"

Es ging um Lewandowskis Kritik an Bayerns Asienreise. In dieser Sache gab Rummenigge dem Spieler einen Hinweis. Lewandowski solle wissen, sagte er, "dass sein vermeintlicher Traumverein Real Madrid im Sommer 24 Tage in der Hitze unterwegs war – doppelt so lange wie wir".

Sollten die Münchner Lewandowski tatsächlich vorzeitig aus dem Vertrag herauslassen, wird es letztlich vor allem um den Preis gehen. Eine Ausstiegsklausel besitzt Lewandowski nämlich nicht, entsprechend hoch dürfte die Ablöseforderung sein - vermutlich im dreistelligen Millionenbereich.

Video Rummenigge droht Lewandowski

Die Frage ist: Wird Real bereit sein, so viel für Lewandowski zu zahlen? Denn bei Vereinsboss Florentino Perez und bei Trainer Zinedine Zidane ist der Bayern-Stürmer nicht mehr der unbedingte Wunschkandidat.

Der Klub ist seit geraumer Zeit davon abgerückt, Spieler jenseits der 30 zu verpflichten. Mit seinen 29 Jahren steht Lewandowski kurz vor dieser Altersgrenze. Folgt man der Transferphilosophie der Königlichen, dann sollte der Wechsel in absehbarer Zeit erfolgen. Oder eben gar nicht.

Angeblich will Real stattdessen Shootingstar Timo Werner (21) von RB Leipzig verpflichten. Das wird auch Lewandowski wissen. Zumal der FC Bayern bei einem möglichen Transfer das letzte Wort hätte. Auch das hat Rummenigge seine Stars schon das ein oder andere Mal wissen lassen.