Am Wochenende (17./18. Februar) wird beim easyCredit TOP FOUR in Neu-Ulm die erste Basketball-Trophäe der Saison 2017/18 vergeben.

In der ratiopharm-Arena kämpfen Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München, ALBA Berlin, medi Bayreuth und Gastgeber ratiopharm Ulm um den Pokal und die Nachfolge von Brose Bamberg.

Die favorisierten Bayern treffen im ersten Pokal-Halbfinale auf Ulm. Das zweite Halbfinale bestreiten Berlin und Bayreuth.

Das Top Four in der Übersicht:

Halbfinale (17. Februar):

16 Uhr: FC Bayern München - ratiopharm Ulm

19 Uhr: medi Bayreuth - ALBA Berlin

Spiel um Platz 3 (18. Februar):

12 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Finale (18. Februar):

15 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2