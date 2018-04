Meister Brose Bamberg hat seine Erfolgsserie in der Bundesliga fortgesetzt und nimmt eine gute Ausgangsposition für die Playoffs ins Visier.

Die Mannschaft von Trainer Luca Banchi feierte am 30. Spieltag gegen Vizemeister EWE Baskets Oldenburg mit 95:82 (43:39) den fünften Sieg in Folge und zog in der Tabelle an den Niedersachsen vorbei. (Die Tabelle der BBL)

Bamberg kletterte mit 38:22 Punkten zunächst auf Rang vier, der in der ersten Playoff-Runde Heimrecht im Entscheidungsspiel garantiert. Punktgleicher Fünfter ist medi Bayreuth nach dem 88:75 (48:37) gegen ratiopharm Ulm.

Den wichtigen achten Rang festigten die Frankfurt Skyliners (34:26) durch den 81:69 (37:33)-Erfolg bei den abstiegsgefährdeten Eisbären Bremerhaven. (Ergebnisse und Spielplan)