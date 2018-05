Meister Brose Bamberg ist erfolgreich ins Playoff-Viertelfinale der BBL gestartet. Der Titelverteidiger entschied am Sonntag das erste Spiel der best-of-five-Serie gegen die Telekom Baskets Bonn mit 87:74 (48:41) für sich. Das zweite Duell steigt am Mittwoch (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) in Bonn.

"Für uns ist alles möglich", sagte Bambergs Nationalspieler Lucca Staiger bei Sport 1: "Wir müssen aber aufpassen und uns gut vorbereiten. Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, dass wir als Team agieren. Wenn wir das hinbekommen, sind wir gefährlich für alle Mannschaften."

Bereits am Samstag hatten die Titelfavoriten Bayern München und Ex-Meister Alba Berlin in ihren Playoff-Duellen vorgelegt. Hauptrundensieger München gewann gegen die Frankfurt Skyliners mit 85:72 (43:44), Berlin setzte sich mit 114:88 (69:43) souverän gegen den Vorjahresfinalisten EWE Baskets Oldenburg durch.

Beide Teams auf Augenhöhe

In Bamberg entwickelte sich zunächst eine Partie auf Augenhöhe, doch am Ende des ersten Viertels zog der Meister das Tempo an und setzte sich langsam ab. Diese Führung gab die Mannschaft von Trainer Luca Banchi bis zum Ende nicht mehr ab, auch ein Bonner Aufbäumen im letzten Viertel wehrten die Gastgeber souverän ab. Überragender Mann auf dem Parkett war Bambergs Dorell Wright mit 24 Zählern.