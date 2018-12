Die EWE Baskets Oldenburg sind in der Basketball Bundesliga (BBL) näher an das Spitzenduo herangerückt. Die Niedersachsen gewannen 88:78 (36:37) bei s.Oliver Würzburg und liegen mit 20:4 Zählern hinter dem punktgleichen früheren Serienmeister Alba Berlin auf Platz drei.

Bester Werfer der Begegnung war Will Cummings mit 22 Punkten. Der noch ungeschlagene Tabellenführer und Titelverteidiger Bayern München tritt am Abend zum Spitzenspiel bei Brose Bamberg an (DATENCENTER: Die Tabelle).

Im Kampf um die Playoff-Plätze haben die Telekom Baskets Bonn dagegen einen wichtigen Erfolg verpasst. Die Rheinländer unterlagen beim Mitteldeutschen BC 67:80 (32:39) und sind mit 10:16 Punkten Zwölfter. Bester Werfer war MBC-Akteur Sergio Kerusch mit 26 Punkten.