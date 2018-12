Der frühere Serienmeister Brose Bamberg hat seinen Aufwärtstrend in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt und ist durch den vierten Sieg in Folge auf den zweiten Tabellenplatz geklettert.

Die Mannschaft von Trainer Ainars Bagatskis stockte am 2. Weihnachtstag durch das 78:77 (45:35) bei der BG Göttingen sein Konto auf 18:4 Punkte auf und zog damit zunächst an Vizemeister Alba Berlin und den EWE Baskets Oldenburg (je 16:4), die erst am Donnerstag im Einsatz sind, vorbei (DATENCENTER: Die Tabelle).

Tyrese Rice war mit 19 Punkten der überragende Bamberger Akteur beim schnellen Wiedersehen mit den Niedersachsen: Erst am 22. Dezember hatten die Franken die BG im Viertelfinale des BBL-Pokals eliminiert.

Eine Rückschlag erlitt dagegen ratiopharm Ulm. Bei den heimstarken Basketball Löwen Braunschweig musste das Team von Trainer Thorsten Leibenath nach vier BBL-Siegen in Folge eine 77:82-Niederlage hinnehmen.

Während Ulm bei fünf Siegen stehenbleibt, verbesserten sich die Niedersachsen mit ihrem sechsten Sieg auf Platz acht.

Die Spiele im Stenogramm:

Basketball Löwen Braunschweig - ratiopharm Ulm 82:77 (39:42)

Beste Werfer: Eatherton (18), Sengfelder (17), Lansdowne (15), Rahon (12), Klepeisz (10) für Braunschweig - Reinhardt (17), Evans (12), Miller (11), Radosavljevic (10) für Ulm

Zuschauer: 3187

Fraport Skyliners - Eisbären Bremerhaven 84:77 (47:39)

Beste Werfer: Murphy (16), Heslip (16), Robertson (14), Clark (10) für Frankfurt - Jackson (19), Warren (18) für Bremerhaven

Zuschauer: 3380

BG Göttingen - Brose Bamberg 77:78 (35:45)

Beste Werfer: Stockton (19), Carter (18), Andric (16), Willis (10) für Göttingen - Rice (19), Rubit (16), Hickman (14) für Bamberg

Zuschauer: 3298