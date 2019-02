BBL: Fraport Sykliners - MHP Riesen Ludwigsburg LIVE im TV & Stream

Es ist das Duell der Enttäuschten in der BBL.

Die Fraport Skyliners, aktuell auf Rang 13 in der Tabelle, empfangen die MHP Riesen Ludwigsburg (BBL: Frankfurt-Ludwigsburg ab 15 Uhr LIVE im TV und STREAM), die aktuell auf Rang neun rangieren.

Für beide Teams gilt es den Anschluss an die Playoff-Plätze nicht zu verpassen. Fast schon traditionell ist die Partie für ihre enorme Intensität bekannt.

Die Tendenz der Frankfurter Basketballer zeigt nach oben. Erstmals gelangen den Hessen zwei Siege in Folge. Anders dagegen die Lage in Ludwigsburg. Dort gab es zuletzt wettbewerbsübergreifend sechs Niederlagen in Folge.

"Wenn bei dieser Ludwigsburger Mannschaft die Verteidigung greift, sind sie eine typische John-Patrick-Mannschaft. Durch viele Spielerwechsel und Verletzungen fehlt ihnen bisher aber noch ein wenig die Konstanz. Wir selber wachsen aktuell mehr und mehr als Team zusammen und wollen an die Spiele gegen Oldenburg und Crailsheim anknüpfen", erklärte Skyliners-Coach Klaus Perwas vor der Partie.

Ludwigsburgs Kapitän David McCray forderte seine Mannschaft, nach der 26-Punkte-Pleite unter der Woche in Russland, auf, zeitnah ein anderes Gesicht zu zeigen.