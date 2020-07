Gewohnt forsch hat der neue Cheftrainer Andrea Trinchieri die Ziele des FC Bayern in der easycredit BBL formuliert und gleich mal eine Kampfansage an Meister ALBA Berlin geschickt.

"Wir wollen sie natürlich jagen, wir wollen ihre Burg angreifen", sagte der Italiener, der in der kommenden Woche seine Arbeit in München aufnehmen wird.

Trinchieri (51), der von 2014 bis 2018 erfolgreich für Brose Bamberg gearbeitet hatte, freut sich auf die Rückkehr in die BBL.

Die Liga habe zuletzt in der Coronakrise "große Flexibilität gezeigt mit dem Turnier im Audi Dome, und das war auch sehr wichtig, um die Fanbasis nicht zu verlieren."

"Manche Dinge sind ein No-Brainer"

Der wortgewaltige Mailänder hat viel vor - auch langfristig. "Ich weiß natürlich und verfolge, wie erfolgreich Bayern München im Fußball auf dem höchsten Level ist – ich möchte dabei helfen, dass wir uns auch im Basketball irgendwann ähnlich etablieren", sagte der Nachfolger von Oliver Kostic.

Die Entscheidung für den Klubwechsel sei ihm leichtgefallen: "Manche Dinge sind ein No-Brainer."

Trinchieri, der von Partizan Belgrad kommt, hat in Serbien an sich gearbeitet. "Ich habe mich etwas verändert in den letzten Jahren, ich war anfangs ja ein Wahnsinniger, was die Details angeht", sagte der Headcoach: "Und 2020 kannst du nicht nur einen Stil als Trainer haben, du musst flexibel sein und dich den Gegebenheiten anpassen."