Die easyCredit BBL startet am Wochenende des 6./7./8. November 2020 in ihre neue Saisoni. Das gab die Liga am Freitagmittag bekannt.

Eine überraschende Neuerung gibt es in Sachen Pokal: Der Cupwettbewerb wird in einem neuen Modus komplett vor dem Start der BBL ausgespielt.

Pokal wird komplett vor BBL-Start gespielt

Beginn für den Pokal ist Mitte Oktober, das Finale soll dann Anfang November steigen. Genauere Informationen zum modifizierten und erweiterten Modus will die BBL noch verkünden, zumal diese noch in der Abstimmung sind.

Der Modus der Deutschen Meisterschaft, die wegen der Coronapandemie mit einem Geisterturnier in München zu Ende gespielt wurde, soll dagegen nicht verändert werden.

Demnach geht Meister ALBA Berlin seine Mission Titelverteidigung im altbekannten Liga-System an.

Ziel sei außerdem "von Beginn an wieder vor Zuschauern zu spielen", teilte die BBL mit.