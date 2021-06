vergrößernverkleinern ALBA Berlin ist einen Sieg vom Finaleinzug entfernt © Imago

ALBA Berlin geht in den Playoffs der easyCredit BBL in der Halbfinalserie gegen ratiopharm Ulm in Führung. Ein Sieg fehlt den Berlinern noch zum Finaleinzug.