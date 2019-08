Das DBB-Team geht in die heiße Phase der WM-Vorbereitung!

Spätestens mit der Ankunft von Dennis Schröder ist der Blick bei den DBB-Verantwortlichen voll und ganz auf die WM in China gerichtet. (SERVICE: Der Spielplan der WM im SPORT1-Datencenter)

Als echter Härtetest vor dem Mega-Event im Reich der Mitte beweisen sich Deutschlands Basketball-Elite beim Supercup in Hamburg.

"Der Supercup ist das wichtigste Element während unserer kurzen Vorbereitung, das werden echte Härtetests. Die Hamburger Basketballfans dürfen sich auf unser WM-Team freuen", weist DBB-Coach Henrik Rödl auf die besondere Bedeutung der Veranstaltung hin.

Zumal es sein Team mit hochkarätigen Gegnern zu tun bekommt. Sowhl Tschechien (Samstag, 20.00 Uhr) als auch Polen (Sonntag, 20.00 Uhr) haben sich ebenfalls für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

Zum Auftakt geht es gegen Ungarn, das die Qualifikation nur knapp verpasst hat.

Das Spiel Deutschland - Ungarn zum Mitlesen:

+++ Schröder zufrieden mit dem Training bisher +++

Vor dem Spiel gab Dennis Schröder bei Magenta Sport noch einen kurzen Einblick in sein Seelenleben.

Mit den Tainingseinheiten seit seiner Ankunft beim Team ist er schon zufrieden. "

Alles sind in Shape. Die Teamchemie ist super und die Trainingseinheiten in Hamburg waren super. Gefällt mir."

Allerdings sieht er auch bei sich noch Verbesserungspotenzial. "Ich brauche in allen Bereichen noch ein bisschen, damit ich in China in Topform bin."

+++ DBB ohne Benzig +++

Die deutschen Basketballer müssen beim Supercup in Hamburg vorerst auf ihren Kapitän Robin Benzing verzichten.

Der 30 Jahre alte Flügelspieler hat im Training eine Knieblessur erlitten. "Er wird morgen auf jeden Fall erstmal ausfallen. Ansonsten sind wir aber komplett und freuen uns auf das Turnier", sagte Bundestrainer Henrik Rödl. Man werde von Tag zu Tag schauen.

+++ Schröder mit dabei +++

Zum ersten Mal in der WM-Vorbereitung steht nun auch Deutschlands bester Basketballer Dennis Schröder auf dem Court.

Eigentlich wollte der 25-Jährige schon früher zum Team stoßen, verschob seine Ankunft jedoch wegen persönlicher Gründe. Nun ist er aber beim Team und heiß seinen Einsatz.

+++ Herzlich Willkommen zum ersten Supercup-Auftritt des DBB +++

Endlich ist es soweit.

Nach dem souveränen Erfolg im ersten Testspiel gegen Schweden steht nun der nächste große Härtetest an. Gegen Ungarn wird das deutsche Team voll gefordert werden.