Die deutsche Nationalmannschaft hat beim Olympia-Qualifikationsturnier in Split das Finale erreicht.

Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl bezwang Kroatien dank einer starken Leistung von Maodo Lo, der 18 seiner 29 Punkte in der ersten Hälfte erzielte, mit 86:76.

Im Endspiel geht es nun am Sonntag um 19.30 gegen Brasilien um das Ticket für Tokio. Nur der Turniersieger fliegt zu den Sommerspielen in Japan (23. Juli bis 8. August). Die Brasilianer hatten in ihrem Halbfinale Mexiko mit 102:74 abgefertigt.

Schröder jubelt auf der Tribüne mit

Das DBB-Team hatte in der Vorrunde Mexiko (82:76) sowie Russland (69:67) geschlagen und die Dreiergruppe A auf Platz eins abgeschlossen.

Dennis Schröder, der wegen zu hoher Versicherungsanforderungen nicht zur Verfügung stand, verfolgte das Spiel mit seiner Familie wie zuletzt von der Tribüne.

