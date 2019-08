US-Nationaltrainer Gregg Popovich hat Australien als Mitfavorit für die in der kommenden Woche beginnenden Basketball-WM (31. August bis 15. September) auf dem Zettel.

"Sie gehören zu den Mannschaften, die das Ding gewinnen können, ohne Zweifel", sagte der 70-Jährige vor den beiden Länderspielen der beiden Teams in Melbourne. "Ich sage das nicht, weil ich hier bin. Das ist einfach Fakt", äußerte Popovich.

Die USA müssen auf der Mission, bei der WM zum dritten Mal in Serie den Titel zu holen, auf zahlreiche Stars wie James Harden oder Anthony Davis verzichten, die sich mit Verweis auf kommende Aufgaben in der NBA aus dem Kader zurückgezogen hatten.

Nach den beiden Vergleichen mit den "Boomers" am Donnerstag und Samstag steht für die USA am Sonntag in Sydney noch ein letzter Test gegen Kanada auf dem Programm. Das erste Vorbereitungsspiel gegen den Weltranglistenzweiten Spanien hatte das US-Team mit 90:81 gewonnen.

Bei der WM in China spielt der Titelverteidiger in der Gruppe E gegen Tschechien (1. September), die Türkei (3. September) und Japan (5. September).