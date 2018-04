Das Beachvolleyball-Nationalteam Chantal Laboureur/Julia Sude hat beim World-Tour-Stop im chinesischen Xiamen mit Platz fünf für das beste deutsche Ergebnis gesorgt.

Das Stuttgarter Duo unterlag im Viertelfinale den Australierinnen Mariafe Artacho/Taliqua Clancy mit 0:2 (16:21, 16:21).

Für die Weltranglisten-Fünften Laboureur/Sude war es der zweite Welttour-Auftritt des Jahres. Anfang März mussten sie sich in Fort Lauderdale noch mit dem 17. Platz begnügen.

Isabel Schneider und Victoria Bieneck (Berlin) landeten in China ebenso auf dem geteilten neunten Rang wie Sandra Ittlinger/Kim Behrens (Berlin). Karla Borger/Margareta Kozuch (Stuttgart) scheiterten in der ersten K.o.-Runde.

Die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst nehmen sich in der laufenden Saison eine Auszeit. Während Ludwig (32) im Sommer ihr erstes Kind erwartet, ließ sich Walkenhorst (27) an Schulter und Hüfte operieren und befindet sich derzeit in der Rehabilitation.