Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig kommt mit ihren neuen Partnerin Margareta Kozuch weiter nicht in Schwung. Das Hamburger Duo schied nach zwei Niederlagen beim Majorturnier in Gstaad/Schweiz schon in der Vorrunde aus.

Nach einem 1:2 zum Auftakt gegen die Brasilianerinnen Ana Patricia/Rebecca unterlag das Duo am Donnerstag den WM-Fünften Nadesda Makrogusowa/Swetlana Cholomina (Russland) mit 17:21, 18:21.

Damit landeten Ludwig/Kozuch, die sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatten, in der Gruppe E auf dem vierten und letzten Rang. Für den geteilten 25. Platz erhielt das Nationalteam 360 Weltranglistenpunkte und rund 3500 Euro Preisgeld.

Auch Ehlers/Flüggen raus

Ebenfalls bereits in der Gruppenphase gescheitert sind Nils Ehlers/Lars Flüggen.