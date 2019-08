Olympiasiegerin Laura Ludwig hat mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften in Timmendorfer Strand das Finale erreicht.

Dort trifft die Hamburger Paarung auf das an Nummer eins gesetzte Duo Karla Borger/Julia Sude. Ludwig könnte in der Arena am Ostseestrand ihren insgesamt achten Meistertitel gewinnen.

Mit einem Satzverlust ins Halbfinale gegen Kim Behrens/Cinja Tillmann gestartet, fanden Ludwig/Kozuch gut ins Spiel zurück und gewannen am Ende 2:1 (26:28, 21:11, 18:16). Im zweiten Halbfinale bezwangen Borger/Sude das Duo Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur 2:0 (21:19, 21:11).

In der Männerkonkurrenz musste das Viertelfinale zwischen den Vizeweltmeistern Julius Thole/Clemens Wickler und den Hamburgern Philipp-Arne Bergmann/Yannick Harms beim Spielstand von 21:9, 22:24, 13:14 wegen Dunkelheit abgebrochen werden.

Auf den Sieger des Duells warten im Halbfinale die Zwillinge Bennet und David Poniewaz. Im zweiten Spiel um den Finaleinzug treffen Jonathan Erdmann/Sven Winter und Paul Becker/Jonas Schröder aufeinander.