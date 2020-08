Es ist wieder Strandparty angesagt!

Nach den Frauen sind nun die Männer wieder am Start und baggern und pritschen sich durch den Düsseldorfer Sand. (Beachvolleyball: "Road to Timmendorfer Strand", Samstag ab 19.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

Bei den Top-Teams haben sich in Pool A die Poniewaz-Brüder die perfekte Ausgangssituation für den zweiten Tag erarbeitet. Im direkten Duell gegen Winter/Zemljak können sie den Einzug ins Halbfinale als Gruppenerster klarmachen.

Dasselbe gilt für Julius Thole und Alexander Brouwer in Pool B. Sie müssen gegen das ebenfalls ungeschlagene Duo Becker/Schröder um den Gruppensieg kämpfen. Entschieden ist allerdings in beiden Gruppen noch nichts. Theoretisch können noch alle vier Teams das Halbfinale erreichen.

Auch im Kampf um die DM-Tickets ist noch alle möglich. Aktuell haben Brand/Reinhardt (Pool A) und das Geschwisterpaar Sagstetter/Sagstetter (Pool B) mit je vier Punkten die besten Karten auf das entscheidende Match um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in Timmendorf.

Insgesamt treten zu jedem Turnier pro Geschlecht 16 Duos an, die in zwei Teilnehmerfelder aufgeteilt werden. Die Top Acht der deutschen Rangliste, die gleichzeitig bereits für die Beach-DM qualifiziert sind, treffen in einem eigenen Turnier aufeinander und ermitteln die Sieger.

In Düsseldorf sind folgende Top-Acht-Teams dabei:

Pool A: Poniewaz/Poniewaz, Winter/Zemljak, Koekelkoren/van Walle, Harms/Peemüller, Hopt/van Tilburg

Pool B: Brouwer/Thole, Becker/Schröder, Bergmann/Wüst, Dollinger/Kulzer, Pfretzschner/Pfretzschner

Das zweite Teilnehmerfeld besteht aus weiteren Teams der deutschen Rangliste nach Platz acht. Diese versuchen sich ein Ticket nach Timmendorfer Strand zu schnappen. Denn nur die Finalisten sowie der dritte Platz schaffen auf den jeweils drei Turnieren den Sprung zur Beach-DM.

SPORT1 begleitet "Road to Timmendorfer Strand"

SPORT1 ist am Samstag und Sonntag auf seinen Plattformen im Free-TV, im Livestream auf SPORT1.de und auf SPORT1+ mittendrin. Kommentator Dirk Berscheidt und Moderator Julius Brink, Olympiasieger von 2012, berichten live von vor Ort.

Begleitend zu den TV-Übertragungen der "Road to Timmendorfer Strand" startet SPORT1 mit "Shorts – Strandpunkte mit Julius Brink" auch einen eigenen Podcast.

Olympiasieger Julius Brink, David Klemperer, Olympia-Fünfter 2008, und Journalist Fabian Wittke kommentieren in dem wöchentlichen Format das sportliche Geschehen auf der Tour und holen Spieler, Trainer und Funktionäre zum Interview.