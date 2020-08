Bei der "Road to Timmendorfer Strand" steht die zweite Station auf dem Programm!

Nach den Turnieren in Düsseldorf geht es für die deutschen Topteams in Hamburg weiter. Nach den Frauen am vergangenen Wochenende schlagen jetzt die Männer in Hamburg auf. (Beachvolleyball: "Road to Timmendorfer Strand", Samstag ab 16 Uhr im LIVESTREAM und ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und SPORT1+)

Am Olympia-Stützpunkt fallen am Sonntag die Entscheidungen im Turnier der Top-Teams und im Qualifikationsturnier zur Deutschen Meisterschaft.

Thole/Wickler im Viertelfinale

Am Samstag stehen für die Top-Teams die Achtel- und Viertelfinalspiele auf dem Programm. Die Vize-Weltmeister Julius Thole und Clemens Wickler stehen als Sieger der Gruppe A bereits im Viertelfinale.

Im DM-Qualifikationsturnier finden am Samstag die weiteren Gruppenspiel an.

SPORT1 begleitet "Road to Timmendorfer Strand"

SPORT1 ist am Samstag und Sonntag auf seinen Plattformen im Free-TV, im Livestream auf SPORT1.de und auf SPORT1+ mittendrin. Kommentator Dirk Berscheidt und Moderator Julius Brink, Olympiasieger von 2012, berichten live von vor Ort.

Begleitend zu den TV-Übertragungen der "Road to Timmendorfer Strand" startet SPORT1 mit "Shorts – Strandpunkte mit Julius Brink" auch einen eigenen Podcast.

Olympiasieger Julius Brink, David Klemperer, Olympia-Fünfter 2008, und Journalist Fabian Wittke kommentieren in dem wöchentlichen Format das sportliche Geschehen auf der Tour und holen Spieler, Trainer und Funktionäre zum Interview.