Bereits in der vergangenen Saison haben Ina Aogo, die Frau des zwölffachen deutschen Nationalspielers Dennis, und Mirjana Zuber, die mit Hoffenheim-Profi Steven verheiratet ist, mit dem Podcast "Spielerfrauen on air" für akustisches Aufsehen gesorgt.

Nun ist die Sommerpause vorbei und auch die beiden Spielerfrauen sind zurück - ab sofort im SPORT1-Podcast.

Der Startschuss fällt am Donnerstag, den 15. August, mit der ersten Folge der zweiten Staffel. Ab dann können sich die Zuhörer im Wochentakt auf die nächste neue Folge freuen.

In der Comeback-Folge reden Ina Aogo und Mirjana Zuber darüber, was sie alles im Urlaub erlebt haben, wie man den Unterschied zwischen Spray Tan und natürlicher Sonnenbräune erkennt und welche spannenden Theorien zum Sommerwetter aktuell in Dubai kursieren.

Außerdem thematisieren die beiden das Ende ihrer gemeinsamen Stuttgart-Zeit und den Abschied aus der WhatsApp-Gruppe der VfB-Spielerfrauen.

Die beiden Frauen selbst gehen mit der gleichen Ansage wie zuvor in die zweite Staffel des SPORT1-Podcasts:

"Unsere Männer? Fußballprofis. Durchtrainiert, tätowiert, das volle Programm. Viel Kohle, noch mehr unterwegs. Und wir so? Na logo, Spielerfrauen. Erster Platz als zweite Geige. Hübsch anzusehen und sorgenfrei, von den Extensions bis zum gepflegten Füßchen."

"Ein Instagram-Life wie im Märchen? Haha, so ein Quatsch - es ist viel, viel besser. Hört doch selbst."

... ab sofort jeden Donnerstag im SPORT1-Podcast "Spielerfrauen on air".

Und wer Ina Aogo und Mirjana Zuber live erleben will, hat dazu am 19. Dezember im Capitol in Düsseldorf die Chance.