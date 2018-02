Bühne frei für die "Liga der der Darts-Superstars" auf SPORT1: Die Premier League gilt nach der Weltmeisterschaft als eines der populärsten Turniere des Jahres und hat viele großen Namen zu bieten.

Nach dem Saisonstart am 1. Februar steht bis zu den entscheidenden Playoffs am 17. Mai vier Monate lang jeden Donnerstagabend hochkarätige Darts-Action auf dem Programm.

Insgesamt nehmen zehn Spieler an der Turnierserie teil, darunter der neue Weltmeister Rob Cross und Titelverteidiger Michael van Gerwen. Die Austragungsorte sind über ganz Großbritannien, Irland und die Niederlande verteilt. Dazu wird bei dieser Auflage am 22. Februar in der Berliner Mercedes-Benz-Arena auch erstmals ein Spieltag in Deutschland stattfinden.

Vorjahresfinale im Mittelpunkt

Am 2. Spieltag in Cardiff (ab 20.30 Uhr LIVE im TV und im TICKER) stehen wieder attraktive Spiele auf dem Programm.

So trifft Titelverteidiger Michael van Gerwen nach seiner Gala zum Auftakt gegen Weltmeister Rob Cross auf Vorjahresfinalist Peter Wright. Auch der Schotte startete mit einem Sieg in die Saison (DATENCENTER: Die Tabelle).

Revanche geglückt! MvG lässt Cross keine Chance

Cross hat mit dem Australier Simon Whitlock den nächsten starken Gegner vor der Brust. "The Wizard" zeigte bei seinem Auftaktsieg gegen Mensur Suljovic eine beeindruckende Leistung.

SPORT1 überträgt den kompletten Abend LIVE ab 20.30 Uhr im Free-TV.

SPORT1 begleitet die gesamte Premier League Darts jede Woche LIVE am Donnerstagabend oder in Highlights am Freitagabend im Free-TV. Dazu sind alle Spieltage im kostenlosen Livestream auf YouTube und ausgewählt auch auf SPORT1.de zu sehen.

Vier Spieler feiern ihre Premiere

Die Premier League versammelt traditionell das namhafteste Teilnehmerfeld im Darts-Kalender. Mit Titelverteidiger MvG, Peter Wright, Cross und Gary Anderson haben sich die ersten Vier der PDC Order of Merit automatisch qualifiziert.

Die restlichen sechs Plätze wurden als Wildcards an Raymond van Barneveld, Daryl Gurney, Menur Suljovic, Gerwyn Price, Simon Whitlock und Michael Smith vergeben. Cross, Gurney, Price und der Österreicher Suljovic sind das erste Mal mit von der Partie.

Für die zehn Starter gilt es auch, die Lücke von Premier-League-Rekordsieger Phil Taylor (sechs Erfolge) zu schließen, der seine Karriere bekanntlich nach der vergangenen WM beendet hat.

Finale im Mai in London

Neben dem prestigeträchtigen Titel geht es um ein Preisgeld von 825.000 britischen Pfund (956.917 Euro). Die zehn Teilnehmer treffen zunächst an neun Abenden jeweils zweimal aufeinander. Ein Sieg bringt zwei Punkte, ein Unentschieden einen Punkt.

Nach der sogenannten "Judgement Night" scheiden die beiden Akteure mit der niedrigsten Punktzahl aus dem Wettbewerb aus und die verbliebenen Acht kämpfen an den Spieltagen zehn bis 15 um ein Playoff-Ticket zum Finale, das am 17. Mai in London stattfindet.

Die Begegnungen des 2. Abends im Überblick:

Michael Smith - Daryl Gurney (LIVETICKER)

Rob Cross - Simon Whitlock (LIVETICKER)

Michael van Gerwen - Peter Wright (LIVETICKER)

Gerwyn Price - Gary Anderson (LIVETICKER)

Raymond van Barneveld - Mensur Suljovic (LIVETICKER)