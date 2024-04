Darts: Schindler überrollt Pietreczko mit White Wash

Die deutsche Nummer eins holte sich gleich im zweiten Leg das erste Match und es wurde früh deutlich, dass sein Gegner in Graz einen schweren Stand beim Publikum hat. Während Pietreczko gleich dreimal versuchte die Doppel-18 zu treffen, gab es aus dem Publikum laute Pfiffe zu hören.

„Pikachu“ verpasste alle drei Gelegenheiten und lud so Schindler zum ersten Break des Matches ein. Im Anschluss wirkte Pietreczko unglaublich verunsichert und fand nie zu seinem Spiel. Er traf keinen seiner fünf Versuche auf das Doppel und spielte zudem einen schwachen 87,64er-Average.

So hatte er gegen einen erneut sehr starken Martin Schindler nicht den Hauch einer Chance. „The Wall“ konnte zwar nicht ganz an sein Fabel-Match vom Vortag anknüpfen, als er gegen James Wade mit einem 111,37er-Average einen neuen deutschen Rekord auf einer TV-Bühne aufstellte, holte sich aber mit einem starken 101,33er-Average und 40 Prozent auf die Doppel (6/15) per White Wash den 6:0-Erfolg.