World Series of Darts, Finale mit Hopp, van Gerwen, Anderson, Cross World Series: Hopp rückt nach - von SPORT1 / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Max Hopp ersetzt bei den World Series Finals of Darts den erkrankten Dawson Murschell © Getty Images

Die World Series of Darts geht in die heiße Phase. Michael van Gerwen will beim Gipfeltreffen der Stars seinen Titel verteidigen. Zwei Deutsche sind auch dabei.