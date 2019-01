Darius Labanauskas hat für das nächste Ausrufezeichen gesorgt. Bei der WM warf der Litauer sensationell Raymond van Barneveld raus.

Jetzt machte er mit einem 5:3-Triumph gegen Vincent Van der Meer bei der PDC European Q-School auf sich aufmerksam und startet damit die nächsten zwei Jahre auf der PDC ProTour.

Aber die Aussicht, die Tour Card zu verpassen, setzte den 42-Jährigen gehörig unter Druck.

"Es war sehr schwierig für mich, da ich wusste, wenn ich dieses Spiel verliere, habe ich die Tour Card verloren. Ich ging in den heutigen Tag mit dem Wissen, dass ich gewinnen kann. Aber dass ich es nun wirklich geschafft habe, macht mich sehr glücklich."

In Hildesheim versuchten zahlreiche bekannte Spieler, ein Ticket für die ProTour zu ergatten. So spielten unter anderem die ehemaligen deutschen WM-Teilnehmer Jyhan Artut, Dragutin Horvat, Kevin Münch und Rene Eidams mit. Auch frühere Topspieler wie Co Stompe oder Jeff Smith waren am Start.