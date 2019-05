Max Hopp hat die Chance auf sein nächstes Topresultat.

Deutschlands bester Darts-Spieler steht nach seiner 6:0-Gala gegen Joe Cullen im Achtelfinale des Dutch Darts Masters in Zwolle. Dort bekommt er es mit Lokalmatador Vincent van der Voort zu tun.

Hopp hatte schon am Freitag brilliert und WM-Halbfinalist Nathan Aspinall mit 6:5 aus dem Turnier geworfen. Gegen Cullen knüpfte er nahtlos an seine starke Form an und schaffte dank seinem Average von 93 Punkten einen Whitewash.

Der erste Kracher am Sonntag ist das ewige Generationenduell zwischen Weltmeister Michael van Gerwen und Altmeister Raymond van Barneveld. In einer spannenden Partie holte MvG einen 4:5-Rückstand noch auf und schnappte sich mit einem 80er-Finish den Sieg, dabei reichte dem Dominator ein für seine Verhältnisse durchschnittlicher 98er Average zum Sieg.

Am Abend werden in Zwolle auch die Viertel- und Halbfinals sowie das Finale gespielt.

Achtelfinale (ab 13 Uhr, Best of 11 Legs)

Michael van Gerwen (Niederlande) - Raymond van Barneveld (Niederlande) 6:5

Dave Chisnall (England) - Ricky Evans (England)

Glenn Durrant (England) - Dennis Nilsson (Schweden)

Gerwyn Price (Wales) - Brendan Dolan (Nordirland)

Ian White (England) - Jermaine Wattimena (Niederlande)

Max Hopp (Deutschland) - Vincent van der Voort (Niederlande)

Peter Wright (Schottland) - Simon Whitlock (Australien)

Mervyn King (England) - Rowby-John Rodriguez (Österreich)

Viertelfinale (ab 19.15 Uhr, Best of 11 Legs)

Michael van Gerwen - Chisnall/Evans

Durrant/Nilsson - Price/Dolan

White/Wattimena - Hopp/Van der Voort

Wright/Whitlock - King/Rodriguez

Halbfinale (ab 21 Uhr, Best of 13 Legs)

n.n. - n.n.

n.n. - n.n.

Finale (ab 23 Uhr, Best of 15 Legs)

n.n. - n.n.