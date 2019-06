Jamie Hughes hat sensationell die Czech Darts Open gewonnen.

Der Weltranglisten-75. aus England setzte sich im Finale von Prag gegen Stephen Bunting deutlich mit 8:3 durch. Hughes verlor die ersten beiden Legs, erwies sich dann jedoch vor allem im Wurf-Average als besserer Spieler und setzte sich verdient durch. Nach dem 1:3-Rückstand gewann er die folgenden sieben Legs und ließ Bunting keine Chance.

Die Favoriten waren in Prag bereits früh gescheitert: Michael van Gerwen, Peter Wright und James Wade waren bereits am Samstag ausgeschieden, am Sonntag ging das Favoritensterben weiter: Gerwyn Price, am Vortag noch mit einem Neun-Darter erfolgreich, musste sich im Achtelfinale geschlagen geben, eine Runde später kam das Aus für Daryl Gurney und Ian White.

Erst seit 2018 bei der PDC

Im Halbfinale setzte sich Hughes mit 7:3 gegen Simon Whitlock durch, Bunting war mit einem 7:4-Sieg gegen Keegan Brown erfolgreich. Hughes hatte bereits am Samstag mit einem 6:0-Sieg gegen Ex-Weltmeister Adrian Lewis für Aufsehen gesorgt, am Sonntag krönte er sein unglaubliches Wochenende.

Der 33-Jährige spielt erst seit 2018 für den Darts-Weltverband PDC, 2019 sicherte er sich seine erste PDC Tourkarte. Mit seinem ersten European Tour Titel sicherte sich Hughes auch das Ticket für das World Matchplay im Juli.

Beim Konkurrenz-Verband BDO erreichte er zweimal das Halbfinale, 2018 unterlag er in der 1. Runde überraschend dem Deutschen Michael Unterbuchner.