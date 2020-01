Fallon Sherrock - Friseurin lehrt Männern das Fürchten

Geboren: 1.7.1994 in Buckinghamshire (England)

Spitzname: The Queen of the Palace

Wurfhand: Rechts

Einlaufmusik: "Last Friday Night" von Katy Perry

Mit ihrem Einzug in die dritte Runde hat Fallon Sherrock bei der PDC-WM 2020 Geschichte geschrieben.

Als erster Frau überhaupt gelang es der Friseurin, ein Spiel im berüchtigten Alexandra Palace in London zu gewinnen. In Runde eins musste Ted Evetts daran glauben, in der zweiten Runde traf es den Weltranglisten-Elften Mensur Suljovic. Nach ihrem sensationellen Erfolg mischt "The Queen of the Palace" die Männerdomäne richtig auf. Doch nicht immer war es für die Engländerin eine einfache Zeit im Dartsport.

SPORT1 blickt auf Sherrocks Karriere und Erfolge.

2016: Sharrock verpasst PDC-Wildcard

In ihren Jugendtagen war Sherrock eher mäßig vom Darts-Fieber gepackt, erst mit 17 Jahren nahm sie an ihrem ersten Turnier teil. Doch bereits in den Anfangszeiten ihrer Karriere stellten sich schnell erste Erfolge ein. 2011 feierte sie mit dem Sieg beim WDF Girls World Cup den ersten großen Triumph.

Nur ein Jahr später heimste Sherrock bei den Winmau World Masters den Titel der Juniorinnen ein. Im Erwachsenenbereich sicherte sie sich 2013 bei den British Classic den ersten Erfolg. Richtig Aufmerksamkeit erlangte sie schließlich im Jahr 2015: Erstmals gelang Sherrock bei der BDO-WM der Einzug ins Endspiel. Im Halbfinale schaltete die Blondine mit der markanten Brille Anastasia Dobromyslova aus, im Finale unterlag sie allerdings Lisa Ashton.

Fallon Sherrock fällt durch ihr pinkes Leibchen und die markante Brille auf © Getty Images

2016 versuchte Sherrock, über die Teilnahme an der Development Tour eine Wildcard für Turniere der PDC Pro Tour zu erlangen, scheiterte aber. Während bei der BDO Männer und Frauen komplett getrennt behandelt werden, gibt es bei der PDC keine Geschlechtertrennung.

Schwere Nierenerkrankung führt zu Kritik der Fans

Großen Anteil an ihrem historischen Erfolg bei der PDC-WM 2020 dürfte ihre Zwillingsschwester Felicia Blay, mit der sie 2011 als Teil der englischen Juniorenmannschaft gemeinsam am WDF Europe Youth Cup 2011 teilnahm, und ihr kleiner Sohn Rory haben.

Doch ihrem persönlichen Märchen geht auch eine nicht immer einfache Vergangenheit voraus: Sherrock berichtete bei ihrem Medienmarathon während der WM auch von dunkleren Tagen und Schicksalsschlägen. Ihre Trainingszeiten muss die gelernte Friseurin nach den Schlafenszeiten ihres fünfjährigen autistischen Sohnes richten. Seit dessen Geburt hat sie mit Nierenproblemen zu kämpfen.

"Ich fing an, mich unwohl zu fühlen. Ich wusste nicht, was los war, bis die Diagnose gestellt wurde. Es war eine beunruhigende Zeit", blickte sie auf die schwerste Phase ihres Lebens zurück.

Als wäre die Erkrankung nicht schon Strafe genug, ließen die unzähligen Medikamente, die sie zu deren Bekämpfung einnehmen musste, ihr Gesicht anschwellen. Unwissend über die Ursache erntete sie daraufhin von den Fans viel Kritik.

"Die Nebenwirkungen verursachten ein 'Mondgesicht', bei dem mein Gesicht anschwoll. Als ich bei der BDO-WM im TV spielte, erhielt ich viel Kritik daran, wie ich aussah", erzählte sie, machte zugleich aber auch deutlich, dass sie sich von so etwas nicht von ihrem Weg nach oben abbringen lasse: "Ich werde nicht darüber nachdenken, was jemand gesagt hat, wenn es mein Leben nicht beeinflusst."

Sherrock bei Premier League dabei

Inzwischen hat sie die Krankheit im Griff, auch ihr Gesicht ist wieder abgeschwollen. Dennoch muss sie auch heute noch darauf achten, viel zu trinken, um ihre Nieren ständig auszuspülen. So wird sie auch in ihren nächsten Matches wieder das eine oder andere Glas Wasser mehr trinken als ihr Gegner.

Für die Zukunft hat sich die alleinerziehende Mutter auch bereits Ziele gesetzt, auch wenn sie noch nicht genau weiß, wie es weitergeht. "Das ist das Spannende daran. Ich weiß nicht, wohin mich der Weg noch führt und was es noch zu tun gibt. Aber ich denke, der nächste Schritt ist, die BDO Frauen-WM zu gewinnen", sagte sie bei SPORT1.

Doch einige Termine stehen schon fest. Am Rande der WM in London gab die PDC bekannt, dass Sherrock bei der World Series of Darts in New York dabei sein darf – selbstredend als allererste Frau. Am 5. und 6. Juni werden im Big Apple dann auch Michael van Gerwen sowie acht nordamerikanische Qualifikanten ihre Kontrahenten sein.

Schon zuvor, am 29. Mai, wird sie auch in Deutschland zu sehen. Bei der Darts-Gala in der Messe in Magdeburg bestreitet sie ein Exhibition-Turnier. "Alles was jetzt kommt ist Bonus – genauso wie das Event in Magdeburg, auf das ich mich sehr freue", sagte sie nach ihrem Sieg über Suljovic.

Auch bei der Unibet Premier League of Darts ist Sherrock in diesem Jahr dabei. Am 13. Februar trifft sie als sogenannter Contender in Nottingham auf Glen Durrant.

Karriereerfolge (Auswahl)

PDC:

2019: 3. Runde PDC-WM

BDO:

2015: Finale BDO-WM

2018: Siegerin BDO World Trophy

2015: Siegerin Zuiderduin Masters

2014: Finale World Masters