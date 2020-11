Aufgrund der Corona-Pandemie geht der Grand Slam of Darts 2020 (16.-24. November LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) nicht wie gewohnt in Wolverhampton, sondern in der Ricoh Arena in Coventry ohne Publikum über die Bühne. Dort will Gabriel Clemens erneut für Furore sorgen.

Der "German Giant" präsentiert sich seit einiger Zeit in guter Form und ist mittlerweile auf Weltranglistenposition 33 die deutsche Nummer eins. Nach dem überraschenden Halbfinaleinzug mit Max Hopp beim World Cup of Darts zeigte Clemens beim Qualifikationsturnier für den Grand Slam erneut seine Klasse und landete unter den besten Acht.

Damit hat sich der Saarländer nach 2019 zum zweiten Mal für das prestigeträchtige Major-Turnier qualifiziert. Im Vorjahr erreichte Clemens bereits das Achtelfinale, diesmal soll es noch weiter gehen. (Spielplan des Grand Slam of Darts)

Weltmeister Wright und Titelverteidiger Price treten ans Oche

Der Grand Slam ist traditionell das einzige Event im Jahresverlauf, an dem Spieler der beiden Verbände PDC und BDO (inzwischen aufgelöst) teilnehmen. Das 32-köpfige Teilnehmerfeld mit den Topstars wie Weltmeister Peter Wright, dem kriselnden Michael van Gerwen, Titelverteidiger Gerwyn Price sowie den BDO-Weltmeistern Wayne Warren und Mikuru Suzuki wird zunächst in acht Gruppen aufgeteilt. Die besten zwei Spieler jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Achtelfinale.

Clemens trifft in Gruppe A auf Superstar van Gerwen, Joe Cullen und Adam Hunt. (Die Tabellen des Grand Slam of Darts)

SPORT1 zeigt das neuntägige Event in knapp 50 Stunden umfangreich im Free-TV. Zudem sind alle Sessions im kostenlosen Livestream auf YouTube zu sehen.

Der Spielplan des Grand Slam of Darts:

Montag, 16. November ab 14 Uhr: (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Rob Cross - Justin Pipe

Dave Chisnall - Luke Humphries

James Wade - Damon Heta

Simon Whitlock - Ryan Searle

Glen Durrant - Jermaine Wattimena

Nathan Aspinall - Wayne Warren

Dimitri Van den Bergh - Ricky Evans

Gary Anderson - Adam Gawlas

Montag, 16. November ab 20 Uhr: (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Jonny Clayton - Ryan Joyce

Joe Cullen - Gabriel Clemens

Krzysztof Ratajski - Jose de Sousa

Michael Smith - Lisa Ashton

Michael van Gerwen - Adam Hunt

Gerwyn Price - Mikuru Suzuki

Peter Wright - Dirk van Duijvenbode

Ian White - Devon Petersen

